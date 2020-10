Taylor Swift: Κατέρριψε ρεκόρ τριών δεκαετιών της Whitney Houston

Ένα ρεκόρ που κατείχε για περισσότερες από τρεις δεκαετίες η Whitney Houston κατέρριψε η Taylor Swift.

Η τελευταία έχει πλέον το ρεκόρ της γυναίκας τραγουδίστριας με τις περισσότερες εβδομάδες στο Νο 1 στο chart Billboard 200.

Σύμφωνα με τον Billboard, το Folklore, το άλμπουμ της Taylor Swift έχει πλέον συμπληρώσει επτά μη διαδοχικές εβδομάδες στην κορυφή, κάτι που δίνει στην αμερικανίδα τραγουδίστρια συνολικά στην καριέρα της 47 εβδομάδες κυριαρχίας στο chart.

Η Whitney Houston είχε 46 εβδομάδες. Βρέθηκε για πρώτη φορά στο Νο. 1 με το ντεμπούτο άλμπουμ της Whitney Houston το 1985 και μετά το ακολούθησε με τα Whitney (1987), The Bodyguard soundtrack (1992) και I Look to You (2009). Αν και θα περιμέναμε να έχει βρεθεί εκεί και το I'm Your Baby Tonight του 1990, το τελευταίο κατόρθωσε να φτάσει μέχρι το νο.3.

Στην τρίτη θέση είναι η Adele με 34 εβδομάδες.