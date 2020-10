Box-set με 9 βινύλια, σπάνια, συναυλίες κ.α. από τον Elvis Costello και τους Attractions

Box-set κυκλοφορεί ο Elvis Costello με τους Attractions.

Πρόκειται για μια ειδική έκδοση του άλμπουμ τους, Armed Forces (1979), η οποία θα κυκλοφορήσει στις 6 Νοεμβρίου με demo, b-side, επτά σημειωματάρια του ίδιου του Costello, στίχους, όπως τους έγραψε σε χαρτί, σπάνιες φωτογραφίες και 9 βινύλια: 3 δωδεκάιντσα, 3 δεκάιντσα και 3 επτάιντσα singles.

Μαζί με το αυθεντικό άλμπουμ, θα υπάρχουν και τα Live at Hollywood High & Elsewhere 1978, Europe ’79 – Live at Pinkpop, Riot at the Regent – Live in Sydney ’78 και Christmas in the Dominion – Live 24th December ’78. Η συλλογή με demo και b-sides θα έχει τίτλο Sketches for Emotional Fascism.

Δείτε ένα βίντεο για τη συλλογή εδώ: