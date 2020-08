Πέθανε ο μουσικός της americana, Justin Townes Earle

Πέθανε στα 38 του χρόνια ο μουσικός της americana, Justin Townes Earle και γιος του Steve Earle. Η αιτία του θανάτου του δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή.

Η ανακοίνωση έγινε μέσα από την επίσημη σελίδα του μουσικού στο Facebook, στην οποία διαβάζουμε: «Με φοβερή λύπη σας ενημερώνουμε για τον χαμό του γιου μας, συζύγου, πατέρα και φίλου Justin. Τόσοι πολλοί από εσάς έχετε στηριχθεί στη μουσική και τους στίχους του μέσα στα χρόνια και ελπίζουμε η μουσική του να συνεχίσει να σας οδηγεί στα ταξίδια σας. Θα μας λείψεις βαθιά Justin».

Ο Justin Townes Earle ξεκίνησε την καριέρα του ως έφηβος ακόμα στο Νάσβιλ και σχήματα όπως οι Distributors και οι Swindlers αλλά και η μπάντα του πατέρα του, Dukes. Ο πατέρας του τον έδιωξε από τους τελευταίους, λόγω έντονων προβλημάτων του γιου του με τα ναρκωτικά. Ανά τα χρόνια, ο Justin Townes Earle είχε μιλήσει ανοιχτά για την επικίνδυνη σχέση του με την ηρωίνη ως νεαρός ενήλικας. Τα τελευταία χρόνια πάντως, είχε διακόψει τη χρήση ναρκωτικών.

Ξεκίνησε τη σόλο καριέρα του το 2007 με το ep Yuma και έκτοτε κυκλοφόρησε άλλες οκτώ ολοκληρωμένες δουλειές, με πιο πρόσφατη το περσινό The Saint of Lost Causes.