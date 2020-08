H Lauryn Hill τραγουδά για τη νέα κολεξιόν του Louis Vuitton (ΒΙΝΤΕΟ)

Μία performance έξι κομματιών από τη Lauryn Hill ήταν η μουσική συνοδεία για το σόου της αντρικής κολεξιόν του οίκου Louis Vuitton για την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2021 που διεξήχθη στη Σαγκάη νωρίτερα μέσα στο μήνα.

Στην εμφάνιση της μουσικού ακούμε τα κομμάτια “Guarding the Gates”, “Everything Is Everything”, “Lost Ones”, “Ex-Factor”, “Black Rage” αλλά και το “Doo Wop (That Thing)”.

Η performance της Lauryn Hill μαγνητοσκοπήθηκε στις 31 Ιουλίου στο MLH Studio (και έξω από αυτό) στο Νιου Τζέρσεϊ.

Βλέπετε την εμφάνιση σε ασπρόμαυρη εκδοχή παρακάτω: