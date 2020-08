Πέθανε ο Jack Sherman, κιθαρίστας στο ντεμπούτο των Red Hot Chili Peppers

Πέθανε ο Jack Sherman και δεύτερος κιθαρίστας των Red Hot Chili Peppers στα 64 του χρόνια. Την είδηση έκανε γνωστή η ίδια η μπάντα μέσα από τα social media της, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά: «Ήταν μοναδικός τύπος και τον ευχαριστούμε για όλες τις καλές και κακές στιγμές και για όλα τα ενδιάμεσα».

O Jack Sherman έπαιξε στο ομώνυμο ντεμπούτο των Red Hot Chili Peppers από το 1984 (στο οποίο, μάλιστα, την παραγωγή είχε αναλάβει ο Andy Gill) αλλά και στην πρώτη αμερικανική περιοδεία της μπάντας. Ο μουσικός είχε αντικαταστήσει τον Hillel Slovak -που στην πορεία, θα ξανακούγαμε στους Red Hot Chili Peppers. Ο Sherman έβαλε την συνθετική του πινελιά στο ντεμπούτο της μπάντας (που σε μεγάλο μέρος έγραψε και ο Hillel Slovak) αλλά και στον επόμενο δίσκο των RHCP, Freaky Styley.

