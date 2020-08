Barack Obama, πόσο κουλ είναι η playlist σου;

Δεν είναι πρώτη φορά που ο Barack Obama έχει εκδηλώσει το μουσικό του γούστο, πάντως, για άλλη μια φορά, αποδεικνύει πως αυτό δεν είναι καθόλου άσχημο.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ δημοσίευσε στα κοινωνικά του δίκτυα την playlist του για αυτό το καλοκαίρι και σε αυτό συναντάμε ονόματα όπως οι Billie Eilish, Maggie Rogers, Common, John Legend, Leon Bridges (οι οποίοι και θα εμφανιστούν ζωντανά στο συνέδριο των Δημοκρατικών) αλλά και κομμάτια των Megan Thee Stallion, Frank Ocean, Bob Dylan, Haim, J. Cole, Rihanna, Childish Gambino και Bob Dylan.

Παρακάτω ολόκληρο το tracklist της playlist του Barack Obama:

Over the past few months, I’ve spent a lot of time listening to music with my family. I wanted to share some of my favorites from the summer—including songs from some of the artists at this week’s @DemConvention. Hope you enjoy it. pic.twitter.com/2ZFwdN46jR