Ο Malik B, ένα από τα ιδρυτικά μέλη των The Roots, πέθανε σε ηλικία 47 ετών.

Τον θάνατό του επιβεβαίωσε ο ξάδερφός του, Don Champion. Δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του θανάτου του.

Ο Malik B συμμετείχε στα πρώτα τέσσερα άλμπουμ των The Roots: τα Organix (1993), Do You Want More?!!!??! (1994), Illadelph Halflife (1996) και Things Fall Apart (1999).

Το 1999 αποχώρησε από τη μπάντα για να ακολουθήσει σόλο καριέρα. Κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ του το 2005 (Street Assault).