Έρχεται νέος δίσκος από την Angel Olsen

Δεν σταματούν, από ό,τι φαίνεται, φέτος οι πολυαναμενόμενες κυκλοφορίες δίσκων. Σε αυτές έρχεται να προστεθεί ο επερχόμενος δίσκος της Angel Olsen που ανακοίνωσε η μουσικός.

O δίσκος θα λέγεται Whole New Mess και πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 28 Αυγούστου από την Jagjaguwar. Η Olsen ηχογράφησε το δίσκο μόνη της, χωρίς τη μπάντα της, κάτι που έχει να κάνει από το 2012 και το Half Way Home. Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε τον Οκτώβριο του 2018 στο The Unknown, μία εκκλησία που μετατράπηκε σε στούντιο, των Phil Elverum και Nicholas Wilbur.

Μαζί με την ανακοίνωση, η Angel Olsen κυκλοφόρησε και το πρώτο ομώνυμο single του δίσκου, αλλά έδωσε στη δημοσιότητα και την tracklist και το εξώφυλλο του δίσκου.

Τα ακούτε/βλέπετε όλα παρακάτω:

Whole New Mess:

01 Whole New Mess

02 Too Easy (Bigger Than Us)

03 (New Love) Cassette

04 (We Are All Mirrors)

05 (Summer Song)

06 Waving, Smiling

07 Tonight (Without You)

08 Lark Song

09 Impasse (Workin’ for the Name)

10 Chance (Forever Love)

11 What It Is (What It Is)