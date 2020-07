Ο Robert Plant συγκεντρώνει τα καλύτερα τραγούδια της καριέρας του, μαζί με ακυκλοφόρητα

Μια ανθολογία από τα καλύτερα της καριέρας του ανακοίνωσε ότι θα κυκλοφορήσει ο Robert Plant. Ο τίτλος της συλλογής θα είναι Digging Deep.

Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει σε διπλό CD, digital streaming και download και θα περιλαμβάνει 30 κομμάτια από την solo καριέρα του Plant.

Εκεί θα υπάρχουν και μέχρι τώρα ακυκλοφόρητα κομμάτια, όπως τα “Nothing Takes the Place of You” (γραμμένο από τον μουσικό της Νέας Ορλεάνης Toussaint McCall για το film Winter in the Blood) και “Charlie Patton Highway (Turn It Up – Part 1)” (από το επερχόμενο άλμπουμ Band of Joy Volume 2).

Η συλλογή περιλαμβάνει και ένα ντουέτο στο κλασικό rockabilly κομμάτι “Too Much Alike”, μαζί με την Patty Griffin.

Το διπλό άλμπουμ θα κυκλοφορήσει στις 2 Οκτωβρίου από το label του ίδιου του Plant, Es Paranza.

Ακολουθεί το track list:

CD1

1. Rainbow

2. Hurting Kind

3. Shine It All Around

4. Ship of Fools

5. Nothing Takes the Place of You*

6. Darkness, Darkness

7. Heaven Knows

8. In the Mood

9. Charlie Patton Highway (Turn It Up – Part 1)*

10. New World

11. Like I’ve Never Been Gone

12. I Believe

13. Dance with You Tonight

14. Satan Your Kingdom Must Come Down

15. Great Spirit (Acoustic)

CD2

1. Angel Dance

2. Takamba

3. Anniversary

4. Wreckless Love

5. White Clean & Neat

6. Silver Rider

7. Fat Lip

8. 29 Palms

9. Last Time I Saw Her

10. Embrace Another Fall

11. Too Much Alike (feat. Patty Griffin)*

12. Big Log

13. Falling in Love Again

14. Memory Song (Hello Hello)

15. Promised Land

* ακυκλοφόρητο μέχρι τώρα