Ο μουσικός θα επιστρέψει το Σεπτέμβριο με το We Are Chaos. Ακούστε το ομώνυμο κομμάτι.

Ο Marilyn Manson ανακοίνωσε πως θα κυκλοφορήσει τον 11ο δίσκο του.

To We Are Chaos, όπως θα λέγεται το άλμπουμ, θα βγει στις 11 Σεπτεμβρίου από τη Loma Vista και θα είναι η νεότερη δουλειά του μουσικού από το 2017 και το Heaven Upsiude Down.

Μαζί με την ανακοίνωση του δίσκου, ο Marilyn Manson κυκλοφόρησε και ένα βίντεο για το πρώτο ομώνυμο single του δίσκου.

Το βλέπετε παρακάτω: