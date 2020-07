H Kylie Minogue θα επιστρέψει με νέο single

Την επιστροφη της Kylie Minogue αναμένουμε μέσα στην εβδομάδα με το single "Say Something" από τον επερχόμενο δίσκο της, Disco.

Τελευταία φορά που ακούσαμε νέα δουλειά από την ποπ σταρ ήταν πριν δυο χρόνια και το Golden.

Το Disco θα κυκλοφορήσει στις 6 Νοεμβρίου αλλά πολύ σύντομα θα ακούσουμε το "Say Something". Λίγη υπομονή ακόμα...

Are you waiting for me to SAY SOMETHING??? My new album DISCO is released November 6th and will be available to pre-order from Thursday morning at 00:01 BST ✨ #KylieDisco pic.twitter.com/En7MBDg6HE