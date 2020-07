Νέο κομμάτι από τον Kanye West, αφιερωμένο στη μητέρα του

Μπορεί τελευταία ο Kanye West να απασχολεί κυρίως με την ανακοίνωσή του ότι θα θέσει υποψηφιότητα για Πρόεδρος των ΗΠΑ, αλλά στο μεταξύ, κυκλοφορεί και νέα κομμάτια (ή μήπως γι' αυτό γίνονται όλα αυτά;).

Έτσι, ο Kanye κυκλοφόρησε το κομμάτι "Donda" που είναι αφιερωμένο στην μητέρα του, Donda West στην ημερομηνία των γενεθλίων της. Η μητέρα του Kanye West έφυγε από τη ζωή στις 10 Νοεμβρίου του 2017. Στο κομμάτι μπορείτε να ακούσετε την ίδια την Donda West να απαγγέλλει τους στίχους από το κομμάτι "Sound Of Da Police" του KRS-One.

Στο μεταξύ, πρόσφατα ακούσαμε και το νέο κομμάτι "Wash Us In The Blood" με συμμετοχή του Travis Scott που αποτελεί και την πρώτη γεύση από τον επερχόμενο δίσκο του Kanye West, God's Country.

Για την ώρα, ακούτε το "Donda" παρακάτω:

In loving memory of my incredible mother on her birthday 🕊 My mom reciting KRS1 lyrics This song is called DONDA pic.twitter.com/YWKhqYYu2E