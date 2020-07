Έρχεται η πρώτη ποιητική συλλογή της Lana Del Rey

Ξέρουμε την ημερομηνία κυκλοφορίας του Violet Bent Backwards Over the Grass.

Γνωρίζαμε πως η Lana Del Rey θα κυκλοφορήσει τον επερχόμενο δίσκο της, Chemtrails over the Country Club στις 5 Σεπτεμβρίου αλλά μας είχε προετοιμάσει και για το ποιητικό της project.

Έτσι, το βιβλίο της Violet Bent Backwards Over the Grass βρίσκεται προ των πυλών και πρόκειται για την πρώτη ποιητική συλλογή της Lana Del Rey. Όπως λέει η ίδια, «To Violet Bent Backwards Over the Grass είναι ο τίτλος του βιβλίου μου με τα ποιήματα, αλλά ταυτόχρονα και το πρώτο ποίημα που έγραψα. Είναι αυθεντικές καταθέσεις ψυχής και είμαι πολύ υπερήφανη για αυτά».

Tο βιβλίο θα περιλαμβάνει περισσότερο από 30 ποιήματα, ανάμεσα τους τα ‘Never to Heaven’, ‘The Land of 1,000 Fires’, ‘Past the Bushes Cypress Thriving’, ‘LA Who Am I to Love You?’, ‘Tessa DiPietro’, ‘Happy’, ‘Paradise is Very Fragile’, ‘Bare Feet on Linoleum’ κ.ά. Επίσης, παράλληλα με τη κυκλοφορία του βιβλίου αυτή, θα υπάρξει και μια άλλη εκδοχή όπου περιλαμβάνει χειρόγραφες σελίδες της Lana Del Rey καθώς και φωτογραφίες της. Η hardcover edition θα είναι διαθέσιμη στις 29 Σεπτεμβρίου.

Μαζί με το βιβλίο, η τραγουδίστρια θα κυκλοφορήσει και το audiobook του. Στο audiobook συναντάται η Lana Del Rey να ηχογραφεί 14 επιλεγμένα ποιήματα από το ‘Violet Bent Backwards Over the Grass ‘ εν συνοδεία μουσικής από τον συνεργάτη της και πολυβραβευμένο μουσικό Jack Antonoff. Το ηχοβιβλίο αυτό θα κυκλοφορήσει στις 28 Ιουλίου ψηφιακά.