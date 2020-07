Νέος δίσκος από τους Matmos

Νέο δίσκο ανακοίνωσαν οι Matmos, ένα χρόνο μετά το Plastic Anniversary στο οποίο εξερεύνησαν τις...ηχητικές δυνατότητες του πλαστικού, αλλά και μερικούς μήνες αφού ακούσαμε τον Drew Daniel με το προσωπικό του project, The Soft Pink Truth στο δίσκο Shall We Go On Sinning So That Grace May Increase?.

Η νέα δουλειά του ντουέτου θα έχει τίτλο The Consuming Flame: Open Exercises in Group Form και θα είναι ένα τριπλό CD που θα κυκλοφορήσει στις 21 Αυγούστου από την Thrill Jockey.

Οι Matmos ηχογράφησαν τον επερχόμενο δίσκο τους με 99 μουσικούς, οι οποίοι ήταν ελεύθεροι να παίξουν ό,τι ήθελαν αρκεί αυτό να υπάκουε στο ρυθμό των 99 bpm. Ανάμεσα στους μουσικούς που θα ακούσουμε στο δίσκο περιλαμβάνονται ονόματα όπως οι: Oneohtrix Point Never, Yo La Tengo, Matthew Herbert.

To πρώτο δείγμα από αυτή τη δουλειά μπορείτε να το ακούσετε παρακάτω, στο κομμάτι "No Concept", με συμμετοχή από clipping. και David Grubbs: