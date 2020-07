Ακούστε το "Are You Even Real?".

Ένα νέο κομμάτι κυκλοφόρησε ο James Blake με τίτλο "Are You Even Real?".

Ο μουσικός έγραψε το κομμάτι μαζί με τους Starrah και Ali Tamposi και είναι το δεύτερο δείγμα δουλειάς που μας δίνει μετά το περσινό Assume Form αλλά και το κομμάτι-συνεργασία του με τον Mustafa, "Come Back" που ακούσαμε πριν λίγες μέρες.

Ακούτε το "Are You Even Real?" παρακάτω: