O Tom Meighan αποχώρησε από τους Kasabian

Αποχώρησε από τους Kasabian o frontman τους, Tom Meighan επικαλούμενος προσωπικούς λόγους.

Στην επίσημη σελίδα των Kasabian διαβάζουμε την εξής ανακοίνωση:

«O Tom Meighan αποχωρεί από τους Kasabian με κοινή συναίνεση. Ο Tom παλεύει με προσωπικά ζητήματα, τα οποία έχουν επηρεάσει τη συμπεριφορά του εδώ και κάποιο καιρό και τώρα θέλει να επικεντρώσει όλη την ενέργειά του στο να βάλει και πάλι τη ζωή του σε τροχιά. Δεν θα σχολιάσουμε κάτι παραπάνω».

Tom Meighan is stepping down from Kasabian by mutual consent. Tom has struggled with personal issues that have affected his behaviour for quite some time and now wants to concentrate all his energies on getting his life back on track. We will not be commenting further.