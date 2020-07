Ο frontman των Wilco, Jeff Tweedy, έκανε ένα μονόωρο σετ διασκευών από την καραντίνα.

Στο live streaming του αυτό διασκεύασε, μεταξύ άλλων και το κομμάτι "Try" του Neil Young από τον πρόσφατο «χαμένο» δίσκο του, Homegrown, αλλά και το "When You Sleep" των My Bloody Valentine, ανάμεσα σε τραγούδια άλλων μουσικών όπως ο Arthur Russell και ο Link Wray.

Το σετ αυτό του Tweedy αποτελεί μέρος της σειράς του The Tweedy Show, τα μέρη του οποίου ανεβαίνουν στο Youtube και μπορείτε να δείτε παρακάτω: