Fall to Pieces: ο νέος δίσκος του Tricky κυκλοφορεί τον Σεπτέμβριο

Την κυκλοφορία του 14ου στούντιο άλμπουμ του ανακοίνωσε ο Tricky. Ο δίσκος θα έχει τίτλο Fall to Pieces και θα κυκλοφορήσει στις 4 Σεπτεμβρίου από το label του, False Idols.

Το “Fall Please” είναι το πρώτο single από τον δίσκο. Ακολουθεί και το tracklist του:

1. Thinking Of

2. Close Now

3. Running Off

4. I’m in the Doorway

5. Hate This Pain

6. Chills Me to the Bone

7. Fall Please

8. Take Me Shopping

9. Like a Stone

10. Throws Me Around

11. Vietnam

Ακούστε το εδώ: