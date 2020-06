"Save The Whale": ακούστε το νέο κομμάτι του Jarvis Cocker

Ένα νέο single έκανε διαθέσιμο ο Jarvis Cocker. Το "Save The Whale" είναι ακόμα ένα δείγμα της επερχόμενης δουλειάς του project του, JARV IS και θα υπάρχει στο επερχόμενο άλμπουμ του με τίτλο Beyond The Pale. Αρχικά ήταν να κυκλοφορήσει την 1η Μαϊου από την Rough Trade Records, αλλά η κυκλοφορία του μετατέθηκε για την 17η Ιουλίου.

Το πρώτο δείγμα από αυτήν, το "House Music All Night Long", το ακούσαμε τον Μάρτιο. «Είναι ένα ερωτικό τραγούδι», είχε δηλώσει τότε ο αγαπημένος κάποτε frontman των σπουδαίων Pulp, «για κάποιον που έμεινε μονάχος στο σπίτι να περιμένει το αντικείμενο του πόθου του, όσο εκείνο χόρευε όλη νύχτα σε ένα πάρτυ με house μουσική».