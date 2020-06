Η συνεργασία Michael Stipe (R.E.M.) και Aaron Dessner (The National) είναι από τις πιο όμορφες στιγμές που μας άφησε το lockdown

Μετά από τη διάλυση των R.E.M. (2011), κάναμε πολύ καιρό να ακούσουμε τον frontman τους Michael Stipe. Από τον Οκτώβριο, όμως, δηλώνει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο "παρών" και με τα κομμάτια που κάνει διαθέσιμα μας υπενθυμίζει γιατί αγαπήσαμε τόσο πολύ τη φωνή και τη μουσική του.

Το καλύτερο ίσως από όσα κομμάτια έκανε διαθέσιμα ήταν αυτό που ηχογράφησε εν μέσω καραντίνας: μια demo έκδοση του “No Time For Love Like Now”, που έγραψε με τον Aaron Dessner των National, κατάφερε να μπει στις λίστες αρκετών sites και, όπως ήταν φυσικό, αναμέναμε και την κανονική έκδοσή του.

Όπως μαθαίνουμε, την παραγωγή έκανε ο Aaron Dessner, την ενορχήστρωση ο αδερφός του και μέλος των The National, Bryce Dessner, ενώ οι στίχοι ανήκουν στον Michael Stipe. Δείτε την τελική του έκδοση εδώ:

Σε tweet που είχε κάνει ο Aaron Dessner όταν βγήκε η demo μορφή του, είχε δηλώσει: «O Michael Stipe ήταν πάντα ένας ήρωας και φίλος, για μένα και τους National. Ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα δεν φανταζόμουν πως θα έγραφα τραγούδια μαζί του».

Ο Michael Stipe επέστρεψε τον περασμένο Οκτώβριο με την κυκλοφορία του "Your Capricious Soul" (το τραγούδι πρωτοπαρουσιάστηκε τον Μάιο του 2019, σε ένα live-έκπληξη), το πρώτο του σόλο τραγούδι μετά τη διάλυση της μπάντας που τον έκανε όνομα αναφοράς ανά την υφήλιο. «Έκανα ένα μακρύ διάλειμμα και τώρα θέλω να επιστρέψω» είχε πει τότε. Στις αρχές του 2020 κυκλοφόρησε και το "Drive To The Ocean".

Διαβάστε εδώ το μεγάλο αφιέρωμα στους R.E.M.