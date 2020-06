Το Bandcamp θα διαθέσει το 100% των εσόδων ενός 24ωρου υπέρ της φυλετικής δικαιοσύνης

Η μουσική πλατφόρμα του Bandcamp πρόκειται να διαθέσει το 100% των εσόδων της για ένα 24ωρο (την 17η Ιουνίου) υπέρ «της φυλετικής δικαιοσύνης, της ισότητας και της αλλαγής», με τα χρήματα να πηγαίνουν στον οργανισμό NAACP Legal Defense.

Φυσικά το Bandcamp οδηγήθηκε σε αυτή την απόφαση μετά τη δολοφονία του George Floyd και τις διαδηλώσεις στις οποίες έχει οδηγήσει εντός και εκτός ΗΠΑ. Επίσης, η δράση αυτή θα γίνει στην επέτειο της απελευθέρωσης των Αφροαμερικανών του 1865.

Ο συνιδρυτής της πλατφόρμας, Ethan Diamond, έγραψε σχετικά: «Οι πρόσφατες δολοφονίες των George Floyd, Tony McDade, Sean Reed, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery και η συνεχόμενη βία κατά των έγχρωμων ανθρώπων με την έγκριση της κυβέρνησης στις ΗΠΑ και τον κόσμο είναι τραγωδία. Είμαστε στο πλευρό όσων ζητούν δικαιοσύνη, ισότητα και αλλαγή αλλά και των έγχρωμων ανθρώπων που ζουν καθημερινά με τον ρατσισμό, μεταξύ των οποίων και πολύ αγαπημένοι μας υπάλληλοι, καλλιτέχνες και φανς στην κοινότητα του Bandcamp».

This coming Juneteenth (June 19, from midnight to midnight PDT) and every Juneteenth hereafter, we will donate 100% of our share of sales to the @NAACP_LDF https://t.co/FVgnE0FuDC