Τα μουσικά tweets της οργής για τον Donald Trump

Σε χθεσινή του ομιλία (Δευτέρα 1/6) ο Donald Trump απείλησε πως θα παρέμβει στρατιωτικά αν οι διαδηλωτές στις ΗΠΑ δεν σταματήσουν να είναι τόσο βίαιοι.

Ο αμερικανός πρόεδρος είπε χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων, πως πρόκειται να στείλει στην πρωτεύουσα της χώρας «χιλιάδες βαριά οπλισμένους στρατιώτες και τις νομικές αρχές για να σταματήσουν οι εξεγέρσεις, o βανδαλισμοί-πλιάτσικα και η αναίτια καταστροφή περιουσίας».

Όπως ήταν λογικό, οι δηλώσεις του Trump έγειραν αντιδράσεις, με πολλούς μουσικούς να εξέφρασαν στο Twitter τη δυσαρέσκειά τους για τον πόλεμο με τον οποίο, ουσιαστικά, απειλεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ, όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω:

speechless...



nine states have primary elections on june 2nd.

if u live in one of these states, please take things one step further by voting out the corrupt officials (not just the president) that are encouraging systematic racism and discrimination. https://t.co/FtxrFwOxIN pic.twitter.com/BvakqJFfg4 — Ariana Grande (@ArianaGrande) June 2, 2020

#BunkerBoy Trump had to prove he could walk in broad daylight today so he sicced the police on peaceful protesters so he could stand there and awkwardly hold the Bible. Dear God. We need to end this nightmare of a presidency. https://t.co/umEY90OTcy — John Legend (@johnlegend) June 2, 2020

Sounded like that to me… https://t.co/EEnaY3gZSC — ICE T (@FINALLEVEL) June 1, 2020