Οι Foo Fighters ακολουθούν τα βήματα του David Bowie στο Let's Dance

Σχεδόν τρία χρόνια έχουν να κυκλοφορήσουν άλμπουμ οι Foo Fighters. Τελευταία τους studio δισκογραφική δουλειά ήταν το Concrete and Gold, που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2017. Αυτός ο δίσκος τούς βρήκε να θρονιάζονται στο νούμερο 1 των Η.Π.Α., της Βρετανίας, της Αυστραλίας και του Καναδά. Ακολούθησαν κάποιες ζωντανά ηχογραφημένες κυκλοφορίες το περσινό καλοκαίρι (00950025, 00111125 - Live in London, 00070725 Live At Studio, 00050525 Live In Roswell), αλλά όχι νέο υλικό.

Το επόμενο άλμπουμ τους έχει ήδη ηχογραφηθεί (πριν την καραντίνα) και βρίσκεται στα τελικά στάδια πριν την κυκλοφορία του. Ο Dave Grohl έδωσε την Κυριακή κάποιες πληροφορίες κατά τη διάρκεια μιας κοινής συνέντευξης που έδωσε μαζί με τη μητέρα του, τη συγγραφέα Virginia Grohl, στον ραδιοφωνικό σταθμό του Los Angeles, ALT 98.7 FM.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το Consequence of Sound, ο Grohl συνέκρινε τον ήχο της επόμενης δισκογραφικής δουλειάς με τον ήχο της συνεργασίας του David Bowie με τον Nile Rodgers, στο Let’s Dance.

«Είναι γεμάτο με ανθεμικά, τεράστια ροκ τραγούδια», είπε και συμπλήρωσε ότι είναι σχεδόν σαν χορευτικός δίσκος - «όχι σαν ένας EDM, disco, σύγχρονος χορευτικός δίσκος, αλλά έχει ρυθμό. Για μένα, είναι σαν το δικό μας Let’s Dance (του David Bowie)», είπε. Σημείωσε, βέβαια, ότι έχει τις σκοτεινές του γωνίες ο δίσκος, παρά τη διάθεση να φτιάξουν ένα διασκεδαστικό αποτέλεσμα.

Αυτό που γνωρίζαμε στα τέλη Φεβρουαρίου ήταν ότι το νέο άλμπουμ των Foo Fighters θα κυκλοφορούσε πιθανότατα τον Μάιο του 2020, αν και δεν είχε ανακοινωθεί η ημερομηνία. Η εξέλιξη της πανδημίας έχει αναβάλλει τα σχέδια της κυκλοφορίας του και μένει να δούμε πότε η εταιρία τους θα θεωρήσει ότι έχει νόημα να γίνει αυτή.

Το ίδιο άλλωστε ισχύει και για πολλές άλλες μεγάλες κυκλοφορίες που έχουν μπει «στον πάγο».