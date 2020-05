Πέθανε σε ηλικία 66 ετών η Betty Wright, μια σημαντική μορφή της R&B και soul

Μια πραγματικά σημαντική-διαχρονική μορφή της R&B και της soul, με συχνή δισκογραφική παρουσία για πολλές δεκαετίες, αλλά και χιλιοσαμπλαρισμένη. Αυτή ήταν η Betty Wright, που άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 66 ετών. Από τον Σεπτέμβριο είχε διαγνωστεί με καρκίνο και έδινε τη μάχη της, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε.

Η γενιά των '90s την άκουσε για τα καλά, μιας και το “Clean Up Woman”, ένα κομμάτι της από το 1972, αποτελεί ένα από τα πολυσαμπλαρισμένα κομμάτια της δεκαετίας εκείνης (και αργότερα, βέβαια), τόσο στο hip hop, όσο και στο R&B.

Αναφέρεται από πολλούς ότι πάνω του στηρίχτηκε το “Real Love” της Mary J. Blige, αλλά κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Ήταν το "hip-hop remix" του κομματιού που βασίστηκε πάνω του και έγινε βέβαια αγαπητό τότε (στο remix συμμετείχε και ο Notorious B.I.G.!).

Την ίδια χρονιά, όμως, κυκλοφόρησε και άλλο ένα κομμάτι από τις SWV, ένα R&B τρίο από την Αμερική που σημείωνε τότε επιτυχία και βρισκόταν σε κάθε συλλογή Now που σεβόταν τον εαυτό της. Βέβαια, οι SWV με τα samples γνωστών κομματιών έκαναν δουλειά (το "Right Here" ήταν βασισμένο "Human Nature" του Michael Jackson, για παράδειγμα), αλλά την ίδια χρονιά (1992) είχαν χρησιμοποιήσει και το "Clean Up Woman" της Betty Wright, μεταξύ άλλων, για το επίσης hit τους, “I’m So Into You”.

Τα κομμάτια της έγιναν ιδιαίτερα αγαπητά και χρησιμοποιήθηκαν από ένα ευρύ πεδίο καλλιτεχνών: από τον Afrika Bambaataa και τους Sublime (αμφότεροι χρησιμοποίησαν το "Clean Up Woman"), μέχρι τη Beyonce (της οποίας ήταν και δασκάλα φωνητικής) που έκανε χρήση sample του “Girls Can’t Do What the Guys Do” στο “Upgrade U” του 2006.

Ακούστε και τα δύο κομμάτια:

Η Betty Wright είχε μια σειρά από hit, αλλά είχε και συμμετοχές (ειδικά στην αρχή της καριέρας της) σε ηχογραφήσεις άλλων καλλιτεχνών. Τα πρώτα της single ως σόλο καλλιτέχνιδα τα κυκλοφόρησε το 1967, ενώ το ντεμπούτο άλμπουμ της, με τίτλο My First Time Around κυκλοφόρησε το 1968 και περιελάμβανε το πρώτο της top 40 hit single, το δίλεπτο διαμαντάκι “Girls Can’t Do What the Guys Do”.

Σημειώστε ακόμη το “Where Is the Love?” που κυκλοφόρησε το 1974, το οποίο της χάρισε ένα Grammy, αλλά και το “What Are You Going to Do With It” του 1981 σε παραγωγή Stevie Wonder.

Τα φωνητικά της τα βρίσκουμε σε κομμάτια των Stevie Wonder, David Byrne, Peter Tosh, Gloria Estefan, Jimmy Cliff, Stephen Stills, Alice Cooper, μεταξύ πολλών άλλων, ενώ έχει εμφανιστεί και σε hip hop δίσκους (Diddy, Nas, Rick Ross κ.α.) και έχει γράψει κομμάτια και σε άλλους καλλιτέχνες.

Το 2016 συνεργάστηκε με τους DJ Khaled, Kendrick Lamar και Big Sean στο κομμάτι “Holy Key”, ενώ τελευταίο της άλμπουμ ήταν το Betty Wright: The Movie, το 2011, μια συνεργασία με τους Roots. Μπορείτε να το ακούσετε ολόκληρο εδώ:

R.I.P.