O James Blake διασκευάζει Stevie Wonder

Οι fans ζητούν παραγγελιές κι εκείνος εκτελεί. Ακούστε το "Never Dreamed You’d Leave in Summer".

Περίπου δύο εβδομάδες πέρασαν από τότε που επέστρεψε ο James Blake, με ένα νέο κομμάτι. Ήταν το "You're Too Precious", από το οποίο είχαμε πάρει μια μικρή γεύση νωρίτερα μέσα στο μήνα, από ένα live session του μουσικού στο Instagram.

Σήμερα έκανε διαθέσιμο ένα νέο video, στο οποίο τον βλέπουμε και τον ακούμε να διασκευάζει το "Never Dreamed You’d Leave in Summer" του Stevie Wonder. Μάλιστα, είναι το πρώτο μιας σειράς από video στα οποία θα ερμηνεύει κομμάτια που του έχουν ζητήσει οι φίλοι της μουσικής του.

Δεν είναι πάντως η πρώτη διασκευή που μας δίνει στον καιρό της καραντίνας, ούτε συνδέεται μάλλον με υλικό που θα μπει σε επόμενο άλμπουμ. Έχουν προηγηθεί και άλλες διασκευές, όπως στο "No Surprises" των Radiohead, το "When the Party’s Over" της Billie Eilish, το "Godspeed" του Frank Ocean και το "A Case of You" της Joni Mitchell.

Δισκογραφικά έχουμε να ακούσουμε από τον James Blake από τις αρχές του προηγούμενου έτους, οπότε και κυκλοφόρησε τον δίσκο του, Assume Form.

Εδώ η διασκευή:



Και εδώ ο Stevie το παίζει ζωντανά:



