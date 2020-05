Πέθανε ο θρύλος του rock 'n' roll, Little Richard

Ο Little Richard, ένας από τους πρωτεργάτες του rock 'n' roll, πέθανε στα 87 του χρόνια. Τον θάνατό του επιβεβαίωσε στο Rolling Stone ο γιος του, Danny Penniman, λέγοντας πως τα αίτια του θανάτου του πατέρα του είναι άγνωστα. Ωστόσο, ο μουσικός αντιμετώπιζε πολλά και χρόνια προβλήματα υγείας.

Ο μουσικός γεννήθηκε ως Richard Penniman στην Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών το 1932 και ήταν το δεύτερο από τα 12 παιδιά της οικογένειάς του. Διώχθηκε από το σπίτι του όταν ήταν έφηβος και τότε, στα τέλη της δεκαετία του '40, ξεκίνησε την καριέρα του.

Η πρώτη του μεγάλη επιτυχία ήρθε το 1956 με το κομμάτι "Tutti Frutti", το οποίο ακολούθησαν μια σειρά, κλασικών πλέον, επιτυχιών όπως τα "Long Tall Sally", "Rip It Up", "Lucille", "Good Golly Miss Molly" και "The Girl Can't Help It".

O Little Richard, μαζί με μερικούς ακόμη σύγχρονούς του, είναι ένας από τους ανθρώπους στους οποίους χρωστάμε το rock 'n' roll. Ήταν γνωστός για τις εκρηκτικές του ζωντανές εμφανίσεις, τα έντονα ρούχα του, αλλά και τη μάσκαρα-σήμα-κατατεθέν του. Αφού έγραψε χρυσές σελίδες στο rock 'n' roll, στράφηκε προς τα gospel στο τέλος της δεκαετίας του '50.

Τα κομμάτια του τραγούδησαν πολλά ακόμη μεγάλα ονόματα, όπως ο Elvis Presley, o Buddy Holly και οι Beatles, ενώ, πέρα από τους τελευταίους, η επιρροή του υπήρξε καθοριστική σε μουσικούς όπως οι Rolling Stones, o David Bowie, ο Lemmy και οι AC/DC, μεταξύ πολλών άλλων, όπως είχαν οι ίδιοι δηλώσει.

Ο Little Richard μπήκε στο Rock 'n' Roll Hall of Fame το 1986 και το 1992 τιμήθηκε με βραβείο Grammy συνολικής προσφοράς. Το 2010 το "Tutti Frutti" προστέθηκε από την Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου στο Αρχείο Εθνικών Ηχογραφήσεων.