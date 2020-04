Ένας από τους θρύλους της Motown, πρωτοπόρος της disco και σαμπλαρισμένος από πολλούς, o Hamilton Bohannon, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 78 ετών. Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή η αιτία του θανάτου του.

Ξεκίνησε το 1964 ως μέλος της touring μπάντας του Stevie Wonder. Υπέγραψε στη Motown το 1967, όταν μετακόμισε στο Detroit. Το group στο οποίο ηγείτο, οι Bohannon & The Motown Sound, έπαιξε για πολλούς stars της Motown, στις περιοδείες τους. Ως μέλος του (και ενορχηστρωτής), έπαιξε drums για ονόματα όπως οι Marvin Gaye, The Supremes και The Four Tops.

Ακολούθησε στη συνέχεια σόλο πορεία με hits όπως το "Foot Stompin Music" και το "Disco Stomp" και το 1976 υπέγραψε στη Mercury Records.

Δύο χρόνια αργότερα είχε εκεί τη μεγαλύτερη επιτυχία του, το "Let’s Start The Dance", που βρέθηκε στο no. 9 του R&B chart και στο no. 7 του disco chart. Το "Let’s Start The Dance", μάλιστα, ξαναήρθε (σε νέο mix) στα dance charts το 1981.

Γνωστός και ως -σκέτο- Bohannon, θα μείνει στην ιστορία ως ένας από τους πρωτοπόρους (και αγαπημένους των djs) της disco.

Κυκλοφόρησε συνολικά 19 στούντιο δίσκους, ενώ το τελευταίο του άλμπουμ, It's Time To Jam, κυκλοφόρησε το 1990.

Η γενιά των '90s (αλλά και η επόμενη) τον γνώρισε από τα πολλά remix και samples τον κομματιών του. Έχουν καταγραφεί πάνω από 120 σαμπλαρίσματά του, αλλά ο mainstream club πλανήτης τον ένιωσε για τα καλά το 1999, όταν όλοι χόρευαν στα mainstream clubs την επιτυχία του Paul Johnson "Get Get Down", ο οποίος χρησιμοποίησε το sample του "Me and the Gang". Ακόμα και σήμερα να ακούσει κανείς το "Me & the Gang", όπως και πολλά άλλα κομμάτια του, δεν μπορεί να συγκρατηθεί εύκολα στην καρέκλα του...

Jay Z και Snoop Dogg, ανήκουν επίσης σε αυτούς που τον έχουν σαμπλάρει.

R.I.P.