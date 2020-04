ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ένας από τους σημαντικότερους παραγωγούς της deep house και του Detroit techno, ο Mike Huckaby, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 54 ετών. Ο Huckaby υπέστη ένα ήπιο εγκεφαλικό επεισόδιο στις αρχές Μαρτίου και λίγο αργότερα βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό, σύμφωνα με τα όσα είπε ο αδερφός του, Craig Huckaby.

Έχοντας στο ενεργητικό του διάσημες παραγωγές όπως τα Harmonie Park Classics Vol.1, Classics Series Vol.2, My Life With The Wave, Deep Transportation και S.Y.N.T.H, είναι από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της μουσικής σκηνής του Detroit.