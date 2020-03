Για το indie στερέωμα των '00s, οι Bright Eyes του Conor Oberst υπήρξαν μπάντα αναφοράς, που κατάφερε μάλιστα να γνωρίσει και αξιοσημείωτη εμπορική επιτυχία, ιδίως με το άλμπουμ του 2005 I'm Wide Awake, It's Morning, το οποίο τους έστειλε στο #10 της πατρίδας Αμερικής και στο #23 της Βρετανίας.Ωστόσο οι Bright Eyes διαλύθηκαν άτυπα το 2011 μετά τον δίσκο The People's Key (Η.Π.Α. #13, Βρετανία #46, Αυστραλία #55, Καναδάς #38), καθώς ο Oberst επικεντρώθηκε έκτοτε σε πιο προσωπικά εγχειρήματα.Τώρα, όμως, o Oberst επαναφέρει δυναμικά το γκρουπ στο προσκήνιο, ανακοινώνοντας μέσω Instagram το reunion του με τους Mike Mogis & Nathaniel Walcott και δίνοντας στη δημοσιότητα ένα ολοκαίνουριο τραγούδι με τίτλο "Persona Non Grata": μπορείτε να το ακούσετε στον σύνδεσμο παρακάτω.Το "Persona Non Grata" προλογίζει μάλιστα έναν ολόκληρο νέο δίσκο για λογαριασμό της Dead Oceans, ο οποίος αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο 2020. Περισσότερες πληροφορίες, αναμένονται.