Παρά την αναταραχή που έχει φέρει στις απανταχού αγορές η πανδημία, με αποτέλεσμα πολλά ονόματα της μουσικής να αναβάλλουν τις κυκλοφορίες τους για μελλοντικές ημερομηνίες, οι Pearl Jam δείχνουν αποφασισμένοι να βγάλουν τον δίσκο-επιστροφή τους Gigaton αύριο Παρασκευή 27 Μαρτίου (στη Monkeywrench, με διεθνή διανομή από την Universal), όπως έχει εξαρχής προγραμματιστεί.Στο παρά πέντε, λοιπόν, τονώνουν το σχετικό promo δίνοντας στη δημοσιότητα ένα ακόμα καινούριο τραγούδι με τίτλο "Quick Escape": μπορείτε να το ακούσετε στον σύνδεσμο παρακάτω.Όπως γράφει εκτενώς και το Rolling Stone, στο "Quick Escape" οι Pearl Jam κάνουν μια φουριόζικη επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ, αφού ο Eddie Vedder διηγείται μια ιστορία επιστημονικής φαντασίας με τον χαρακτηριστικό στίχο «The lengths we had to go to then/To find a place Trump hadn't fucked up yet». Μια ιστορία, μάλιστα, δίχως αίσιο τέλος, αφού η Ανθρωπότητα αναγκάζεται να κάνει ένα ταξίδι δίχως επιστροφή προς τον Άρη, με την ελπίδα ότι θα μπορέσει να αρχίσει ξανά.Στη δισκογραφία του αμερικάνικου γκρουπ, το Gigaton θα διαδεχθεί το άλμπουμ Lightning Bolt του 2013, το οποίο βρήκε τους Pearl Jam να επιβεβαιώνουν το εκτόπισμά τους σε μία ακόμα δεκαετία, κατακτώντας το #1 των Η.Π.Α., της Αυστραλίας και του Καναδά, το #2 της Βρετανίας, το #20 της Γαλλίας, το #4 της Γερμανίας, το #46 της Ιαπωνίας -αλλά κι ένα #7 στην Ελλάδα, όπου παραμένουν δημοφιλέστατοι.