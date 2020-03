φωτογραφία: Paul R. Giunta

Δικαίως πολυσυζητημένοι ως ένα από τα καλύτερα χιπ χοπ σχήματα της δεκαετίας των '10s, οι Run The Jewels είδαν το 3ο τους άλμπουμ Run The Jewels 3 (2016) να λαμβάνει εξαιρετικές κριτικές (θυμηθείτε τι έγραψε σε μας ο Βαγγέλης Πούλιος, εδώ ), αλλά να τα πηγαίνει και εμπορικά μια χαρά, σκαρφαλώνοντας στο #13 των Η.Π.Α. και στο #38 της Βρετανίας.Έκτοτε, είχε ξεκινήσει δουλειά για ένα επόμενο βήμα, το οποίο αρχικά προοριζόταν για το 2019, αλλά οι προγραμματισμοί έπεσαν έξω στους χρόνους. Τώρα, όμως, φτάνει η στιγμή της επιστροφής, με τους El-P & Killer Mike να δίνουν στη δημοσιότητα τα ολοκαίνουρια τραγούδια "The Yankee And The Brave" και "Ooh LA LA": μπορείτε να τα ακούσετε διαδοχικά στους παρακάτω συνδέσμους (το δεύτερο είναι μάλιστα σε συνεργασία με τον DJ Premier και τον Greg Nice, από τους Nice & Smooth).Και το "The Yankee And The Brave" και το "Ooh LA LA" είναι και επισήμως προάγγελοι ενός νέου άλμπουμ που όλα δείχνουν ότι θα λέγεται Run The Jewels 4. Αυτή τη στιγμή δεν είναι σαφές πότε θα βγει, πάντως έχει ηχογραφηθεί με παραγωγό τον Rick Rubin, στο περίφημο στούντιό του Shangri-La στο Λος Άντζελες. «Μη ρωτάτε πότε θα βγει», έγραψε ο El-P στο Instagram, «δεν ξέρουμε ακόμα, θα ξέρουμε σύντομα».