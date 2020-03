Αναλαμβάνοντας να οπτικοποιήσει το τραγούδι "In Your Eyes" για το promo του νέου άλμπουμ του The Weeknd, ο σκηνοθέτης Anton Tammi σκέφτηκε να διασυνδέσει το βιντεοκλίπ με τις slasher ταινίες, πείθοντας τον Καναδό αστέρα ότι έπρεπε να ...χάσει το κεφάλι του! Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα στον σύνδεσμο παρακάτω.Το "In Your Eyes" προέρχεται από το φρέσκο άλμπουμ After Hours, το οποίο βγήκε μόλις 4 μέρες πριν από την XO, σε διεθνή διανομή Universal.Το νέο βιντεοκλίπ ενισχύει τις προσπάθειες του επιτελείου του καλλιτέχνη για μια καλή θέση στα charts (ειδικά αυτά των Η.Π.Α.) στο τέλος της εβδομάδας, καθώς οι προσδοκίες δεν είναι μικρές. Άλλωστε ο The Weeknd προέρχεται από δύο σερί νούμερο 1 άλμπουμ στην Αμερική, το Starboy του 2016 και το Beauty Behind The Madness του 2015.