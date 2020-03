Θα γινόταν κι αυτό, με τα όσα ζούμε γύρω από την παγκόσμια επέλαση του κορωνοϊού. Κάποιοι, δηλαδή, θα έβρισκαν τα γεγονότα πρόσφορα για «μαύρο» χιούμορ και θα έσπευδαν να τα εκμεταλλευτούν αναλόγως.Είδαμε λ.χ. κάποια πραγματικά έξυπνα καρτούν και memes να κυκλοφορούν στα social media, αν και η μπάντα που συστήνεται τώρα ως Coronavirus, δηλώνει ως έδρα της το Wuhan της Κίνας -απ' όπου ξεκίνησαν όλα- και δημοσιεύει το τραγούδι "The End Is Near" (το ακούτε στον σύνδεσμο στο τέλος της είδησης), το πάει σίγουρα ένα βήμα ακόμα πιο πέρα.Το γκρουπ, βέβαια, το οποίο παίζει ένα black metal με έντονα doom στοιχεία, δεν είναι κινέζικο, αν και κανείς μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να βρει ποιος βρίσκεται πίσω από τα καλλιτεχνικά ψευδώνυμα Ash Montag και Henne. Πολλοί πάντως εικάζουν ότι πρόκειται για Γερμανούς, τόσο από τα παραπάνω ονόματα, όσο και από μια σελίδα στο BandCamp που πλέον δεν υφίσταται.Το «μήνυμα», πάντως, ελήφθη -όπως μπορείτε να δείτε από τα σχόλια των χρηστών στο YouTube, τα οποία υπερθεματίζουν σε μαύρο χιούμορ και καυστικότητα. «Italy tour was sick», σχολιάζει λ.χ. κάποιος, ενώ κάποιος άλλος προτρέπει τη μπάντα να σκεφτεί μια κοινή περιοδεία «με τους SARS και τους Swine Flu». Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που δεν βρίσκουν τίποτα το αστείο σε αυτά, θεωρώντας τέτοιες απόπειρες χιούμορ ως τραβηγμένες και ακαλαίσθητες.