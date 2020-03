Μπάντα αναφοράς για το thrash metal όπως αναδείχθηκε στην Αμερική της δεκαετίας του 1980, οι Testament από το Berkeley της Καλιφόρνια είδαν πολλές αλλαγές μελών από το 1982 που ξεκίνησαν, δεν διέλυσαν όμως ποτέ, έστω και αν στα χρόνια μας μοναδικός από την αυθεντική σύνθεση είναι ο κιθαρίστας Eric Peterson.Οι Testament είχαν προλάβει να ολοκληρώσουν το μεγαλύτερο μέρος της περιοδείας The Bay Strikes Back 2020 με τους Exodus και τους Death Angel πριν την έναρξη της πανδημίας και ετοιμάζονταν πλέον για την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ Titans Of Creation στις 3 Απριλίου -θα διαδεχθεί το επιτυχημένο Brotherhood Οf Τhe Snake (Η.Π.Α. #20, Βρετανία #43, Αυστραλία #24, Καναδάς #24, Γαλλία #87, Γερμανία #11, Ιαπωνία #22), για το οποίο μπορείτε να θυμηθείτε τι έγραψε στις δικές μας σελίδες ο Παναγιώτης Λουκάς, πατώντας εδώ Ωστόσο ο 57άχρονος Chuck Billy, τραγουδιστής της μπάντας από το 1986, διαμαρτυρόταν από τότε που γύρισαν σπίτι από την τουρνέ ότι δεν αισθανόταν καλά. Και τελικά διαγνώστηκε με κορωνοϊό, όπως ανακοίνωσε η μπάντα. Ο ντράμερ επίσης των Death Angel, Will Carroll, ήδη νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας στη βόρεια Καλιφόρνια, ενώ άρρωστος δείχνει να είναι και ο κιθαρίστας των Exodus, Gary Holt, ο οποίος έχει κάνει τεστ για κορωνοϊό και περιμένει τα αποτελέσματα. Στις αρχές των '00s ο Chuck Billy είχε περάσει νικηφόρα μια περιπέτεια ενάντια στον καρκίνο, που δεν αναμένεται να επηρεάσει τώρα την πορεία της υγείας του.