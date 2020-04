Για καιρό, πολλοί fans των Pink Floyd το συζητούσαν, ότι το κιθαριστικό σόλο σε μια χαρακτηριστική σκηνή της ταινίας Hackers (1995) ακουγόταν πολύ σαν David Gilmour. Κανείς ωστόσο δεν μπορούσε να ήταν και σίγουρος, αφού στα τελικά credits του φιλμ το κομμάτι χρεωνόταν στους αγνώστων λοιπών στοιχείων Deep Cover και έπειτα δεν εμφανίστηκε ποτέ σε κάποια επίσημη soundtrack έκδοση.Τελικά, αποκαλύπτεται τώρα και επισήμως, 25 χρόνια αργότερα, ότι ήταν όντως ο David Gilmour που παίζει στο κομμάτι του Guy Pratt. Το οποίο έχει τίτλο "Grand Central Station" και δίνεται για πρώτη φορά ολόκληρο στη δημοσιότητα: μπορείτε να το ακούσετε στον σύνδεσμο στο τέλος της είδησης.Η έκδοση επαναφέρει τον Gilmour στο προσκήνιο σε μια δύσκολη στιγμή και για τα προσωπικά του χρόνια, αφού ο συναγερμός του κορωνοϊού τον ανάγκασε να αναβάλλει μέχρι νεωτέρας την έναρξη των νέων του ζωντανών παραστάσεων A Theatre Of Dreamers.Αναφορικά τώρα με το "Grand Central Station", ήταν -όπως μαθαίνουμε- η περίοδος του The Division Bell για τους Pink Floyd, με τον Guy Pratt να παίζει μπάσο στις ζωντανές τους εμφανίσεις (όπως έκανε διαρκώς από τα χρόνια του A Momentarily Lapse Of Reason). Ένα βράδυ λοιπόν ο Gilmour πέρασε από το σπίτι του και τον βρήκε να δουλεύει στο soundtrack που είχε αναλάβει για το Hackers. Και, κάπως έτσι, προέκυψε τελικά το μεταξύ τους jam, το οποίο μετασχηματίστηκε έπειτα στο ορχηστρικό που ακούστηκε στην ταινία.Το "Grand Central Station" αποτελεί promo για μια νέα έκδοση του soundtrack για το Hackers, η οποία θα βγει μόνο σε βινύλιο από τη Varèse Sarabande, αποκλειστικά για τη Record Store Day 2020. Η τελευταία, βέβαια, αναβλήθηκε κι αυτή λόγω κορωνοϊού για το