ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Αν και το "I Love Rock 'N' Roll" έγινε τεράστια ραδιοφωνική επιτυχία σε παγκόσμια κλίμακα, για πολλούς είναι ταυτισμένο με την εκτέλεση της Joan Jett και των Blackhearts (1982).Λίγοι ξέρουν δηλαδή ότι πρόκειται για διασκευή και ότι το ορίτζιναλ τραγούδι ανήκει στους Arrows, το συγκρότημα που έστησε στο Λονδίνο ο Αμερικανός τραγουδιστής και μπασίστας μεταξύ 1974 και 1977 Alan Merrill, το οποίο και ηχογράφησε την αυθεντική εκδοχή το 1975 , μα έμεινε περισσότερο γνωστό στην ιστορία για το "Touch Too Much" (Βρετανία #8).Παιδί μουσικών της τζαζ, ο Alan Sachs (όπως ήταν το πραγματικό του όνομα) είχε ήδη ξεκινήσει μια σόλο καριέρα και πριν τους Arrows. Μετά τη διάλυσή τους έστησε τους Runner και επέστρεψε κατόπιν στην προσωπική δισκογραφική πορεία. Τελευταία του δουλειά ήταν το Radio Zero του 2019.Όπως ανακοινώθηκε στον αμερικανικό Τύπο, ο Alan Merrill πέθανε στη Νέα Υόρκη, στα 69 του χρόνια. Ήταν δυστυχώς ένα από τα θύματα της τρέχουσας πανδημίας του κορωνοϊού.