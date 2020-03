φωτογραφία: Θάνος Λαΐνας

Ο ξαφνικός θάνατος του Mark Shelton τον Ιούλιο του 2018, έθεσε τέλος στην ιστορία των Manilla Road, ενός underground US metal συγκροτήματος που τα τελευταία χρόνια έλαχε επιτέλους της αναγνώρισης που δεν είχε βρει στην περίοδο της ακμής του, αποκτώντας μάλιστα και πολλούς νέους φίλους -όπως διαπιστώσαμε και στα συναυλιακά τους περάσματα από την Ελλάδα.Ενώ όμως όλοι νόμιζαν ότι ως τελευταία τους δουλειά θα έμενε το άνισο άλμπουμ του 2017 To Kill A King, ανακοινώθηκε ότι θα υπάρξει μία ακόμα έκδοση και μάλιστα με άμεσο ελληνικό ενδιαφέρον: οι Manilla Road θα κυκλοφορήσουν μέρος του set που έπαιξαν live στο Gagarin τον Μάιο του 2018, ως headliners του Up The Hammers Festival εκείνης της χρονιάς. Πατώντας εδώ , μπορείτε να θυμηθείτε τι έγραψε για τη βραδιά στις σελίδες μας ο Γιάννης Καγκελάρης.Το άλμπουμ θα λέγεται Live At Up The Hammers 2018 και θα κυκλοφορήσει από τη γερμανική Golden Core σε 500 αντίτυπα βινυλίου ειδικά για τη Record Store Day 2020 -η οποία, λόγω κορωνοϊού, αναβλήθηκε για το Σάββατο 20 Ιουνίου (ήταν να γίνει 18 Απριλίου). Θα βγει επίσης και σε κασέτα από τη Postmortem Apocalypse, τον Μάιο, επίσης σε περιορισμένα αντίτυπα. Στον σύνδεσμο στο τέλος της είδησης, μπορείτε να πάρετε μια ανεπίσημη «γεύση» ακούγοντας το "Crystal Logic", όπως παίχτηκε στο Gagarin το 2018.Βέβαια, αν και η έκδοση είναι ομολογουμένως ταιριαστή αν αναλογιστούμε τη στενή, εγκάρδια σχέση των Manilla Road με το εγχώριο φεστιβάλ, για πολλούς εγχώριους fans η «μεγάλη συναυλία» τους στην Ελλάδα ήταν αυτή που δόθηκε ανήμερα Πρωτομαγιά του 2017, στο Κύτταρο: δείτε εδώ τι έγραψε τότε γι' αυτήν ο Χάρης Συμβουλίδης.