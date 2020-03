ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Το διπλό δισκογραφικό χτύπημα που έκαναν οι Foals μέσα στο 2019 απέδωσε πολύ σε εμπορικό επίπεδο: μπορεί πίσω στον Μάρτιο το Everything Not Saved Will Be Lost – part 1 να έμεινε στο #2 της Βρετανίας (επίσης #58 στις Η.Π.Α.), όμως τον Οκτώβριο το Everything Not Saved Will Be Lost – part 2 έστειλε τη μπάντα του Γιάννη Φιλιππάκη στο πολυπόθητο νούμερο 1 του Νησιού, κάτι το οποίο πανηγύρισαν.Το βρετανικό γκρουπ έχει αποδείξει όμως ότι είναι ιδιαιτέρως ευφάνταστο και στο promo που συνεχίζεται για τη δουλειά του. Τον Νοέμβριο, ας πούμε, τους είδαμε να μετατρέπουν το "Like Lightning" σε διαμαρτυρία για την κλιματική αλλαγή, μέσω του βιντεοκλίπ.Τώρα, λοιπόν, κάνουν κάτι ανάλογο για το "Wash Off", λανσάροντας ένα επίσημο βιντεοκλίπ προσαρμοσμένο στην εποχή του κορωνοϊού. Το οποίο, ούτε λίγο, ούτε πολύ, μας προτρέπει να ...πλένουμε σωστά τα χέρια μας, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει δημοσιοποιήσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας! Μπορείτε να το δείτε στον σύνδεσμο παρακάτω.Εντωμεταξύ, αν όλα πάνε καλά στη μάχη που δίνει ο κόσμος μας εναντίον του κορωνοϊού, οι Foals θα έρθουν και στην Ελλάδα φέτος το καλοκαίρι, ως headliners της 2ης ημέρας του Ejekt Festival 2020 (Δευτέρα 13 Ιουλίου, Πλατεία Νερού).