ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

φωτογραφία: Chris Carroll

Η ανησυχία για τον κορωνοϊό και τα μέτρα που συστήνουν απομόνωση, δημιουργούν ήδη έναν δικό τους ορίζοντα αναφορών, στον οποίον δεν παύει να χωρά και το χιούμορ, παρά τη δραματικότητα των ειδήσεων που έρχονται καθημερινά στις οθόνες μας από χώρες όπως π.χ. η Ιταλία.Σε αυτόν λοιπόν τον ορίζοντα, αποκτά ξανά σημαίνοντα ρόλο το τραγούδι των R.E.M. "It’s The End Of The World As We Know It (And I Feel Fine)" από το άλμπουμ του 1987 Document, που τους χάρισε μια πρώτη διεθνή επιτυχία, «σκοράροντας» ένα #69 στις Η.Π.Α., ένα #39 στη Βρετανία κι ένα #12 στη Γαλλία.Όπως λοιπόν μετέδωσε και επισήμως το Chart Data, το τραγούδι των R.E.M. ξαναμπήκε στο top-100 του iTunes καταλόγου επιτυχιών για τις Η.Π.Α. και μάλιστα ψηλά, στο νούμερο 39. Κάτι που σημαίνει ότι ανακαλύπτεται ξανά (και) από μια νεότερη γενιά, η οποία έχει προφανώς (εφόσον μιλάμε για το iTunes) μάθει να «κατεβάζει» τη μουσική που της αρέσει.