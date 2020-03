Κόρη του πιο διάσημου στη Δύση μουσικού που έβγαλε η Ινδία, του Ravi Shankar, η Norah Jones μεγάλωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες με την Αμερικανίδα μητέρα της, λανσάροντας μια εντυπωσιακή σόλο καριέρα το 2002, η οποία της έφερε παγκόσμιες πωλήσεις 50.000.000 αντιτύπων, κάνοντάς τη μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μουσικές φιγούρες των '00s.Τελευταία φορά η Jones φάνηκε στη δισκογραφία το 2019 με το άλμπουμ Begin Again, το οποίο ωστόσο δεν πρέπει να την άφησε πολύ ικανοποιημένη, αφού απέφερε μόλις ένα #164 στις Η.Π.Α. και βρήκε τη βρετανική αγορά αδιάφορη (πήγε πάντως #14 στην Αυστραλία, #42 στη Γαλλία, #35 στη Γερμανία και #18 στην Ιαπωνία).Ίσως λοιπόν αυτό να φέρνει τώρα τη γρήγορη επιστροφή της στο προσκήνιο, την οποία σημαδοτεί ένα καινούριο τραγούδι με τίτλο "I'm Alive": μπορείτε να το ακούσετε μέσω Spotify, πατώντας εδώ Το κομμάτι, σημειωτέον, είναι γραμμένο από την ίδια την Jones, σε συνεργασία με τον Jeff Tweedy των Wilco -μιας διαχρονικά αγαπημένης μπάντας για το alternative κοινό, η οποία παραμένει θαλερή σύμφωνα με τα όσα έγραψε στις σελίδες μας ο Άγγελος Κλειτσίκας για το περσινό τους άλμπουμ Ode To Joy (δείτε εδώ ). Ο Tweedy παίζει μάλιστα και στην ηχογράφηση, τόσο ηλεκτρική, όσο και ακουστική κιθάρα.Το "I'm Alive" προλογίζει το νέο άλμπουμ Pick Me Up Off The Floor, το οποίο θα κυκλοφορήσει από την Universal στις 8 Μαΐου.