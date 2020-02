φωτογραφία: Dave J. Hogan

Παρά την επάνοδο του 2012-2014 που δεν περίμενε κανείς, οι Pink Floyd αποτελούν παρελθόν εδώ και μια εξαετία. Και καθώς το φινάλε δείχνει οριστικό, με τον David Gilmour να προσανατολίζεται στη σόλο καριέρα του, ο ντράμερ του θρυλικού γκρουπ Nick Mason αποφάσισε να προχωρήσει κι αυτός σε δικά του σχέδια.O Mason είχε βγάλει έναν και μοναδικό σόλο δίσκο πίσω στο 1981, το Fictitious Sports, ενώ είχε να εμφανιστεί live από το 2005. Όμως πίσω στο 2018 οι Gary Kemp, Guy Pratt, Lee Harris & Dom Beken τον έπεισαν να κλείσουν ένα δωμάτιο για πρόβες, να παίξουν μερικά από τα νεότερα τραγούδια των Pink Floyd που δεν είχαν παρουσιαστεί live για δεκαετίες -και να δουν πώς θα πήγαινε.Το τζαμάρισμα εκείνο οδήγησε λοιπόν στη συγκρότηση των Nick Mason's Saucerful Of Secrets, οι οποίοι έκαναν έκτοτε κάποιες επιλεγμένες ζωντανές εμφανίσεις στη Βρετανία. Και τώρα ετοιμάζονται για την πρώτη τους κάθοδο στη δισκογραφία, δίνοντας στη δημοσιότητα τη live εκδοχή τους στο τραγούδι "Fearless", όπως το έπαιξαν τον Μάιο του 2019 στο θρυλικό The Roundhouse του Λονδίνου: μπορείτε να το ακούσετε μέσω Spotify, πατώντας εδώ Στην αυθεντική του εκδοχή, το "Fearless" βρισκόταν στον θρυλικό δίσκο Meddle του 1971, που είχε στείλει τους Pink Floyd στο #3 της Βρετανίας και στο #70 των Η.Π.Α.Η ζωντανά ηχογραφημένη εκδοχή των Nick Mason's Saucerful Of Secrets προλογίζει το άλμπουμ Live At The Roundhouse, το οποίο θα βγει στις 17 Απριλίου από τη Sony Music σε CD/DVD εκδοχή (και σε διπλό βινύλιο, επίσης).