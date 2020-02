ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

φωτογραφία: Patrick Heagney

Πάνε πλέον 12 χρόνια από το 2007 και το "The Past Is Α Grotesque Animal", τραγούδι που λατρεύτηκε από την εγχώρια indie κοινότητα και συνέπεσε με την πρώτη κάπως ευρεία αναγνωρισιμότητα που έλαβαν οι Of Montreal ύστερα από 10 χρόνια δράσης, βλέποντας το άλμπουμ Hissing Fauna, Are You the Destroyer? να σκαρφαλώνει στο #72 των αμερικάνικων charts.Έκτοτε γνώρισαν και μεγαλύτερες εμπορικές δόξες, βαθμιαία ωστόσο μετατράπηκαν σε προσωπικό όχημα έκφρασης του Kevin Barnes και μάλλον υποχώρησαν σε δημοτικότητα. Όχι όμως και σε ποιότητα, όπως λένε αρκετοί απ' όσους παραμένουν fans και όπως διαπίστωσε και ο Ανδρέας Κύρκος παρακολουθώντας για λογαριασμό μας τη συναυλία τους στο Six d.o.g.s. το 2014, γράφοντας ότι έκαναν «ένα κανονικό σαμποτάζ εκ των έσω στην ανώδυνη ψυχαγωγία» (δείτε εδώ ).Στα μέσα Ιανουαρίου, οι Of Montreal επέστρεψαν με το καινούριο άλμπουμ UR FUN. Και τώρα συνεχίζουν το σχετικό promo, δίνοντας στη δημοσιότητα ένα επίσημο βιντεοκλίπ για το τραγούδι "Get God's Attention By Being An Atheist": το σκηνοθέτησε η Christina Schneider και μπορείτε να το δείτε στον σύνδεσμο στο τέλος της είδησης.«Είναι ένας ύμνος για την εξέγερση και την «άντε γαμηθείτε» στάση ζωής», εξηγεί ο Barnes για τον οπωσδήποτε ιντριγκαδόρικο τίτλο του τραγουδιού, «αποφάσισα λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε παιδιά ηθοποιούς, γιατί όποιος έχει βρεθεί κοντά σε πεντάχρονα ξέρει ότι αποτελούν την ενσάρκωση του punk -τον ρόλο μάλιστα του Baby Lanc, παίζει ο ανιψιός μου».