στο Ολυμπιακό Στάδιο την Παρασκευή 31 Ιουλίου

Τα σχετικά με τα εισιτήρια, έχουν ως εξής:

Δεν χρειάζεται ασφαλώς συστάσεις μια παγκόσμια ντίβα σαν τη Céline Dion, που εξακολουθεί να μεσουρανεί στη διεθνή ποπ, έχοντας πίσω της μια καριέρα η οποία διαρκεί 40 χρόνια και μετράει πωλήσεις με βεληνεκές 200.000.000 αντιτύπων -νούμερο που την κάνει την πιο επιτυχημένη Καναδή της μουσικής ιστορίας.Ανάμεσα δε στα επιτεύγματά της περιλαμβάνονται και μια νίκη στην Eurovision -το 1988, για λογαριασμό της Ελβετίας- αλλά και 2 Όσκαρ Καλύτερου Τραγουδιού: ένα κέρδισε πίσω στο 1998 για το "My Heart Will Go On" (Καναδάς #1, Η.Π.Α. #1, Βρετανία #1, Γαλλία #1, Αυστραλία #1, Γερμανία #1, Ιαπωνία #34, Ελλάδα #1) που ερμήνευσε για το soundtrack του θρυλικού Τιτανικού του James Cameron (1997) κι ένα το 1992 για το ντουέτο της με τον Peabo Bryson στο "Beauty And The Beast" (Καναδάς #23, Η.Π.Α. #9, Βρετανία #9, Αυστραλία #17, Ιαπωνία #67), από την ομότιτλη ταινία κινουμένων σχεδίων της Disney (1991).Η είδηση είναι ότι η Céline Dion έρχεται επιτέλους και στην Ελλάδα, για πρώτη φορά, περιοδεύοντας τον κόσμο για τον επιτυχημένο νέο της δίσκο Courage (Καναδάς #1, Η.Π.Α. #1, Βρετανία #2, Γαλλία #2, Αυστραλία #2, Γερμανία #4, Ιαπωνία #49, Ελλάδα #18).Η Καναδέζα σταρ θα εμφανιστεί, με την προπώληση των εισιτηρίων να ξεκινά. Μέρος των εσόδων της συναυλίας θα διατεθεί για τους σκοπούς του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ- Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο» που γιορτάζει φέτος 30 χρόνια προσφοράς.Στo Hunter Agency - φυσικό σημείοPL5 (Θύρες 22, 32): 66 ευρώPL4 (Θύρες 24, 26, 28, 30): 81 ευρώPL3 (Θύρες 21Β, 23, 31, 33Α): 91 ευρώPL2 (Θύρες 25, 29): 141 ευρώPL1 (Golden Seating, Θύρα Ρ): 226 ευρώOnlinePL5 (Θύρες 22, 32): 72,50 ευρώPL4 (Θύρες 24, 26, 28, 30): 89 ευρώPL3 (Θύρες 21Β, 23, 31, 33Α): 100 ευρώPL2 (Θύρες 25, 29): 155 ευρώPL1 (Golden Seating, Θύρα Ρ): 248,50 ευρώΣημεία ΠροπώλησηςHunter AgencyΠανεπιστημίου 42 (εντός στοάς), Τηλ. 210 36 08 366Δίκτυο viva.grΤηλεφωνικές κρατήσεις στο 11876Σημεία δικτύου viva: Στα Καταστήματα Reload, Καταστήματα Wind, Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης, στον πολυχώρο Yoleni's (Σόλωνος 9) και στο Viva Spot Τεχνόπολης (μέσα στο χώρο της Τεχνόπολης, είσοδος από οδό Περσεφόνης).