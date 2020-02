Το όνομα του Pop Smoke ίσως να μην είναι γνωστό σε πολλούς, όσοι πάντως παρακολουθούν το σύγχρονο χιπ χοπ underground των Η.Π.Α. ξέρουν ότι συμπεριλαμβανόταν ανάμεσα στους πλέον ανερχόμενους νέους αστέρες του drill ρεύματος.Δυστυχώς, όμως, η τελεία μπήκε σε αυτό το πρώιμο ακόμα στάδιο, καθώς, όπως έκανε γνωστό το TMZ, ο κατά κόσμον Bashar Barakah Jackson δολοφονήθηκε μόλις στα 20 του χρόνια, κατά τη διάρκεια ληστείας στο σπίτι του στο Χόλιγουντ.Σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά η αστυνομία της Καλιφόρνια, 2 άγνωστοι άνδρες φέρονται να διέρρηξαν την οικία του στις 04.30 τα ξημερώματα της Τετάρτης. Το τι συνέβη έπειτα παραμένει θολό, ωστόσο ακούστηκαν αρκετοί πυροβολισμοί, που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο του Pop Smoke. Η υπόθεση των ερευνητών είναι ότι πήρε χαμπάρι τους εισβολείς και προσπάθησε να αντιδράσει.Παιδί 2 μεταναστών (ο πατέρας του είναι από τον Παναμά και η μητέρα του από την Τζαμάικα), ο Pop Smoke μπήκε στο χιπ χοπ το 2018 και το καλοκαίρι του 2019 είδε το όνομά του να γίνεται viral, χάρη σε ένα remix στο τραγούδι "Welcome To The Party" από το πρώτο του mixtape Meet The Woo, το οποίο είχε ως καλεσμένους τη Nicki Minaj και τον Skepta και παραλίγο να μπει στο επίσημο top-100 της Αμερικής.Το "Welcome To The Party" «έκατσε» τελικά στο #105, όμως τον Δεκέμβριο το φράγμα του top-100 έσπασε τελικά, με τον Pop Smoke να βρίσκεται στο #69 χάρη στο "Gatti", μια συνεργασία με τον Travis Scott και τη ραπ κολεκτίβα των JackBoys. Τελευταία του κατάθεση ήταν ένα δεύτερο mixtape με τίτλο Meet Τhe Woo Αnd Meet Τhe Woo 2, το οποίο κυκλοφόρησε πριν μερικές ημέρες.