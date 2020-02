Πάνε πια 19 χρόνια απ' όταν το ντεμπούτο των Strokes Is This It (2001) ταρακούνησε το alternative rock σύμπαν, γαλουχώντας με τους ρυθμούς του μία ακόμα γενιά οπαδών.Έκτοτε κύλησε κάμποσο νερό στο αυλάκι, ωστόσο η παρέα του Julian Casablancas συνέχισε να απολαμβάνει μεγάλης αποδοχής, ακόμα κι όταν αραίωσε τις δισκογραφικές της εμφανίσεις: πάνε 7 χρόνια πια από την τελευταία τους δουλειά Comedown Machine (2013), η οποία τους έστειλε στο #10 της πατρίδας Αμερικής, στο #10 της Βρετανίας, στο #7 της Αυστραλίας, στο #17 της Γαλλίας, στο #17 του Καναδά, στο #50 της Γερμανίας και στο #9 της Ιαπωνίας. Πατώντας εδώ , μπορείτε να δείτε τι γράφτηκε τότε γι' αυτό στις σελίδες μας, από τον Μιχάλη Τσαντίλα.Το 2020, όμως, ορίστηκε ως έτος επιστροφής για τους Strokes. Και τώρα, στα πλαίσια του σχετικού promo, δίνουν στη δημοσιότητα ένα καινούριο τραγούδι με τίτλο "Bad Decisions": μπορείτε να το ακούσετε στον σύνδεσμο παρακάτω, βλέποντας παράλληλα και το επίσημο βιντεοκλίπ που σκηνοθέτησε γι' αυτό ο Andrew Donoho.Το "Bad Decisions" προλογίζει τον νέο δίσκο The New Abnormal, ο οποίος θα κυκλοφορήσει στις 10 Απριλίου από την Cult Records, σε διεθνή διανομή Columbia.