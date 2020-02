φωτογραφία: Ντιάνα Καλημέρη

Δημιούργησε αίσθηση στο ηλεκτρονικό underground των '10s ο Χιλιανο-Αμερικανός Nicolas Jaar όταν έβγαλε το πρώτο του πλήρες άλμπουμ Space Is Only Noise πίσω στο 2011 (δείτε τι έγραψε τότε στις σελίδες μας γι' αυτό ο Θέμης Πέλλας, πατώντας εδώ ). Και παρότι του διέφυγε η μαζικότερη επιτυχία, κατάφερε και συσπείρωσε το κοινό που κέρδισε τότε, μεταξύ άλλων και στην Ελλάδα, όπως διαπιστώσαμε το 2017, στον πρώτο του ερχομό στη χώρα μας (δείτε τι έγραψε για τη βραδιά ο ανταποκριτής μας Δημήτρης Μεντές,).Τώρα, ο πολυπράγμων Jaar ξαναχτυπά με το Against All Logic όχημα με το οποίο δρα τελευταία. Την Παρασκευή που μας πέρασε κυκλοφόρησε ένα νέο άλμπουμ στην Other People υπό αυτό το όνομα, με τίτλο 2017 – 2019 (που διαδέχεται το 2012 – 2017 του 2018). Όμως τα φώτα της δημοσιότητας έχει ήδη κερδίσει η συνεργασία του με τη θρυλική Lydia Lunch, για ένα κομμάτι σε downtempo ύφος ονόματι "Illusions Of Shameless Abundance": μπορείτε να το ακούσετε στον σύνδεσμο παρακάτω.Το κομμάτι ανήκει σε ένα ΕΡ που επίσης λέγεται Illusions Of Shameless Abundance και κυκλοφορεί ψηφιακά από την Other People. Στο δε b-side βρίσκουμε μία ακόμα συνεργασία, αυτήν τη φορά με την FKA Twigs, ονόματι "Alucinao".