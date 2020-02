Μεγάλη ήταν διεθνώς η συγκίνηση του indie κόσμου πίσω τον Σεπτέμβριο του 2019, όταν ο αμερικανικός Τύπος έκανε γνωστό τον αιφνίδιο θάνατο του τραγουδοποιού Daniel Johhston, ο οποίος υπέστη καρδιακή προσβολή μόλις στα 58 του χρόνια.Διόλου τυχαία, λοιπόν, έρχονται τώρα οι Built To Spill μια μπάντα-ορόσημο για τη διάδοση του indie ήχου στις Η.Π.Α. να ανακοινώσουν ότι ετοιμάζουν ένα άλμπουμ-φόρο τιμής στον εκπλιπόντα. Και στα πλαίσια του σχετικού promo, δίνουν στη δημοσιότητα μια διασκευή τους στο "Bloody Rainbow": μπορείτε να την ακούσετε στον σύνδεσμο παρακάτω.To "Bloody Rainbow", στην αυθεντική του μορφή, χρονολογείται στο 1999. Ακούστηκε τότε live στο Volksbühne του Βερολίνου και στη συνέχεια συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ Why Me? (2000), το οποίο κατέγραψε την τότε συναυλία. «Η εμπειρία της διασκευής αποδείχθηκε τελικά πιο βαριά απ' όσο περιμέναμε», δήλωσε στον αμερικάνικο Τύπο ο Doug Martsch, τραγουδιστής των Built To Spill.Η διασκευή των Built To Spill προλογίζει το άλμπουμ Plays Τhe Songs Οf Daniel Johnston, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 1 Μαΐου από την Ernest Jenning.