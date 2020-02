φωτογραφία: Dirk Behlau

Πάνε πλέον πάνω από 20 χρόνια από όταν ο τραγουδιστής των Blind Guardian, Hansi Kürsch, και ο κιθαρίστας των Iced Earth, Jon Schaffer, ένωσαν δυνάμεις στο παράλληλο εγχείρημα των Demons & Wizards.Το γκρουπ αποδείχθηκε δημοφιλές ανάμεσα στο power metal κοινό, αλλά οι βασικές ενασχολήσεις των ιδρυτών του δεν επέτρεψαν παρά μια σποραδική δισκογραφική παρουσία -πρώτα το 2000, με το άλμπουμ Demons & Wizards, κατόπιν το 2005 με το Touched By The Crimson King. Μέσα στο 2019, μάλιστα, το γκρουπ τους επανακυκλοφόρησε σε deluxe editions, με νέο mastering και bonus, αδημοσίευτο υλικό, αλλά και με ολοκαίνουρια liner notes.Το 2020, όμως, είναι έτος επιστροφής για τους Demons & Wizards. Στα πλαίσια λοιπόν του σχετικού promo, δίνεται τώρα στη δημοσιότητα ένα επίσημο βιντεοκλίπ για το καινούριο τραγούδι "Wolves In Winter": το σκηνοθέτησε ο Ivan Čolić και μπορείτε να το δείτε στον σύνδεσμο παρακάτω.«Έχει να κάνει με το να αγκαλιάζεις το κτήνος που βρίσκεται μέσα μας», σχολίασε ο Jon Schaffer.To "Wolves In Winter" προλογίζει το νέο άλμπουμ III, το οποίο θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου από τη Century Media.