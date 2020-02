φωτογραφία: John Barrett

Σοκάρουν τα νέα που έρχονται από τη Βρετανία, ανακοινώνοντας τον θάνατο του Andrew Weatherall, μόλις στα 56, από πνευμονική εμβολή. Παρότι μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Λονδίνου, οι γιατροί δεν πρόλαβαν τον θρόμβο αίματος από το να φτάσει στην καρδιά.Ξεκινώντας από το Γουίνδσορ της Βρετανίας, ο Andrew Weatherall αναδείχθηκε σε έναν από τους μεγάλους ήρωες της ηλεκτρονικής κουλτούρας της δεκαετίας του 1990, την οποία υπηρέτησε τόσο ως αυτόνομος καλλιτέχνης, όσο και ως παραγωγός και DJ. Ο Τύπος της πατρίδας του τον έχρισε καθοριστική φιγούρα για την επέλαση του acid house στο mainstream, καθώς έγραψε ιστορία με τα remixes του για το "I'm Losing More Than I'll Ever Have" των Primal Scream (που επανασύστησε ως "Loaded"), το "Soon" των My Bloody Valentine και τη διασκευή των Saint Etienne στο "Only Love Can Break Your Heart" του Neil Young.Ως σόλο καλλιτέχνης ο Weatherall έδρασε το διάστημα 1992-1995 με τους Sabres Of Paradise, ενώ το 1996 συνίδρυσε τους Two Lone Swordsmen με τον Keith Tenniswood. Παρέμενε δε εξαιρετικά ενεργός μέχρι και τα δικά μας χρόνια, με διάφορες ιδιότητες: μόλις πριν 3 εβδομάδες, μάλιστα, είχε παρουσιάσει το ολοκαίνουριο κομμάτι "Unknown Plunderer", που μπορείτε να ακούσετε στον σύνδεσμο παρακάτω, συνοδεία ενός βίντεο. Ήταν η πρώτη γεύση από ένα νέο, ομώνυμο ΕΡ με 4 συνολικά κομμάτια, το οποίο θα βγει την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου από τη Byrd Out Limited.