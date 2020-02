φωτογραφία: Amber Elise

Μια πλειάδα από διεθνή αλλά και ελληνικά ονόματα ανακοίνωσε το Summer Nostos Festival για το αμιγώς μουσικό σκέλος της φετινής, καλοκαιρινής του εκδοχής.Το Summer Nostos Festival διοργανώνεται και υλοποιείται με την αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο οποίο και θα λάβουν χώρα όλες οι προγραμματισμένες συναυλίες -όπως πάντα, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.Πρώτος στη σειρά θα παίξει οτην Κυριακή 21 Ιουνίου, στην πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα. Ο Νιγηριανός καλλιτέχνης θεωρείται αυτήν τη στιγμή ένα από τα πιο ανερχόμενα ονόματα του διευρυμένου χιπ χοπ ήχου των καιρών μας και συζητιέται ήδη πολύ διεθνώς, με τις συναυλίες του να γίνονται sold-out. Την ίδια μέρα θα εμφανιστούν και οι γνώριμοι στο ελληνικό κοινό Irrepressibles, εν αναμονή του νέου τους δίσκου.Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου καταφτάνειμε το DJ όχημά του The Casbah Club, το οποίο διατηρεί με τον Dan Donovan, γνωστό από τoυς Big Audio Dynamite και Dreadzone. Την ίδια μέρα θα λάβει χώρα και συναυλία του Πέτρου Κλαμπάνη με δεξιοτέχνες της παραδοσιακής μουσικής της χώρας μας.Την Τρίτη 23 Ιουνίου θα έρθειγια ένα σπέσιαλ DJ set, για πρώτη φορά στην Αθήνα. Την ίδια μέρα θα παίξει και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, ο οποίος υπόσχεται ένα greatest hits set συνοδεία συνόλου εγχόρδων. Σε κλειστό χώρο, επίσης, θα προβληθεί, συνοδεία ζωντανής μουσικής από τους Αμερικανούς Alloy Orchestra.Μεγάλος πρωταγωνιστής της Τετάρτης 24 Ιουνίου θα είναι κατόπιν ο, ο οποίος επιστρέφει μέσα στον τρέχοντα μήνα με νέα δισκογραφική δουλειά και θα τη στηρίξει περιοδεύοντας ανά τον κόσμο, με εντυπωσιακό οπτικοακουστικό σόου. Την ίδια μέρα θα παίξει και, παρουσιάζοντας το πρώτο σόλο άλμπουμ της καριέρας του. Σε κλειστό χώρο, επίσης, θα προβληθεί, συνοδεία ζωντανής μουσικής από συνοδεία ζωντανής μουσικής από τη Wordless Music Orchestra, την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και τη χορωδία Sofia National Philharmonic Choir.Την Πέμπτη 25 Ιουνίου επιστρέφει στην Αθήνα μετά από καιρό η, περιοδεύοντας για τον τελευταίο της δίσκο A Million And One (2018). Την ίδια μέρα θα παίξει και ο DJ Spooky, αλλά και η Φωτεινή Βελεσιώτου.Την Παρασκευή 26 Ιουνίου πρωταγωνιστούν οι Αυστραλοίμε τους electro-pop ήχους τους, θα παίξουν όμως και οι «δικοί μας» Μέλισσες γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας, αλλά και το σύνολο σύγχρονης μουσικής Ergon Ensemble, με επίτιμο καλεσμένο τον Gabriel Prokofiev, στοχεύοντας σε ένα διαφορετικό club night. Τέλος, θα παίξει και ο Theodore, συνοδεία της Athens Academica Orchestra.Πλούσιο αναμένεται πάντως το πρόγραμμα και για το Σάββατο 27 Ιουνίου, τελευταία μέρα του Summer Nostos Festival 2020. Ηθα γιορτάσει επί σκηνής 20 χρόνια πορείας, ο Δημήτρης Μυστακίδης θα συμπράξει με τον Corey Harris, τον Boubacar Traoré, την Katia Guerreiro, τον Danyèl Waro και την Aynur Doğan για ένα jam session στις μουσικές του Κόσμου, ενώ μία από τις παλαιότερες ορχήστρες νέων στις Η.Π.Α., η Philadelphia Youth Orchestra, θα συναντήσει επί σκηνής την Ελληνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων, για ένα κλασικό πρόγραμμα. Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η παρουσίαση, συνοδεία animation.